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На поверхность из пещеры в Таиланде подняли первых детей

Спасатели вывели на поверхность первые две группы детей из четырех, заблокированных в пещере в таиландской провинции Чианграй. Об этом сообщает BBC. Сейчас спасенные дети находятся в полевом госпитале, расположенном у входа в пещеру. Они проходят медицинское обследование.

Ранее в районе пещеры на севере Таиланда спасатели начали спасательную операцию. Предполагалось, что первых детей из пещеры выведут к 21.00 по местному времени (17.00 мск). Местные власти предупреждали, что спасательная операция может занять несколько дней. В общей сложности аквалангистам предстоит вывести на поверхность 12 подростков и их тренера.

Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн, руководящий спасательной операцией, уточнял, что дети смогут выбраться из пещеры, лишь проплыв сквозь туннели с водой. При этом, по его словам, они психологически к этому готовы.

Группа из 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер по футболу оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг в Таиланде 23 июня. От выхода их отделяет затопленная часть пещеры длиной в несколько километров.