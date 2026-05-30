Главная / Общество /

Аэропорт приграничной Лаппеенранты принял второй пассажирский рейс за полгода

Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии на границе с Россией, столкнувшийся с трудностями из-за отсутствия российских туристов и находящийся под угрозой полного закрытия, обслужил второй пассажирский рейс с осени прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту.

По словам сотрудника воздушной гавани, в Лаппеенранте приняли чартерный рейс, вернувшийся с греческого острова Родос. Согласно текущим планам, 18 сентября из Лаппеенранты должен отправиться чартерный рейс на Корфу, который затем вернется через неделю.

При этом полноценная работа аэропорта остается приостановленной. Диспетчерская вышка закрыта как минимум до 24 октября, а регулярное авиасообщение, прекращенное осенью 2025 г., пока не возобновлено. В настоящее время возможны только разовые полеты по отдельным заявкам.

В январе сообщалось, что аэропорт будет неактивен как минимум до конца марта. Собеседник агентства уточнил, что диспетчерская вышка, закрытая еще в конце октября прошлого года, не возобновит работу до конца суток 28 марта. В этот период сопровождение воздушного движения в подконтрольном аэропорту районе также осуществляться не будет.

По данным Bloomberg, закрытие границы с Россией оказало разрушительное влияние на экономику приграничных регионов Финляндии, в частности Южной Карелии. Местные власти оценивают ежедневные потери от прекращения туристического потока в сумму около 1 млн евро ($1,2 млн). Это привело к существенному росту безработицы и массовому закрытию торговых предприятий в регионе.

