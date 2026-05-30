Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OZON4 001,5+0,31%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,92+0,06%RGBITR783,31+0,15%
Главная / Общество /

Суд в Москве арестовал подозреваемого в подготовке подрыва здания Минюста

Он останется под стражей до 29 июля
Ведомости

Басманный районный суд Москвы арестовал мужчину за попытку изготовить взрывчатку для подрыва здания Министерства юстиции России. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале. Он останется под стражей как минимум до 29 июля.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ларина Виталия Владимировича сроком до 29 июля 2026 г.», – рассказали в пресс-службе.

Ларину вменяется приготовление к преступлению, связанному с изготовлением взрывного устройства, предназначенного для атаки на здание федерального министерства. Мера пресечения в виде заключения под стражу действовала до окончания срока предварительного следствия и судебного разбирательства.

14 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала троих человек, которые участвовали в подготовке теракта против высокопоставленного силовика. Взрыв должен был произойти возле бизнес-центра в Москве. Задержан украинский военнослужащий, которого направила в столицу РФ СБУ. Он должен был подорвать заминированный электроскутер. Также были задержаны граждане Молдавии и России.

В марте 2025 г. ФСБ задержала россиянина, планировавшего устроить теракт в административном здании в Москве. Мужчина 1972 г. р. планировал подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в местах массового скопления людей. Согласно показаниям россиянина, он был завербован спецслужбами Украины в феврале. Следуя указаниям куратора, мужчина забрал из тайника взрывное устройство с часовым механизмом, чтобы заложить его в одном из административных зданий.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь