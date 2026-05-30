Суд в Москве арестовал подозреваемого в подготовке подрыва здания Минюста

Суд в Москве арестовал подозреваемого в подготовке подрыва здания МинюстаОн останется под стражей до 29 июля
Басманный районный суд Москвы арестовал мужчину за попытку изготовить взрывчатку для подрыва здания Министерства юстиции России. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале. Он останется под стражей как минимум до 29 июля.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ларина Виталия Владимировича сроком до 29 июля 2026 г.», – рассказали в пресс-службе.
Ларину вменяется приготовление к преступлению, связанному с изготовлением взрывного устройства, предназначенного для атаки на здание федерального министерства. Мера пресечения в виде заключения под стражу действовала до окончания срока предварительного следствия и судебного разбирательства.
14 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала троих человек, которые участвовали в подготовке теракта против высокопоставленного силовика. Взрыв должен был произойти возле бизнес-центра в Москве. Задержан украинский военнослужащий, которого направила в столицу РФ СБУ. Он должен был подорвать заминированный электроскутер. Также были задержаны граждане Молдавии и России.
В марте 2025 г. ФСБ задержала россиянина, планировавшего устроить теракт в административном здании в Москве. Мужчина 1972 г. р. планировал подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в местах массового скопления людей. Согласно показаниям россиянина, он был завербован спецслужбами Украины в феврале. Следуя указаниям куратора, мужчина забрал из тайника взрывное устройство с часовым механизмом, чтобы заложить его в одном из административных зданий.