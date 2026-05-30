Суд в Москве арестовал подозреваемого в подготовке подрыва здания Минюста

В марте 2025 г. ФСБ задержала россиянина, планировавшего устроить теракт в административном здании в Москве. Мужчина 1972 г. р. планировал подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в местах массового скопления людей. Согласно показаниям россиянина, он был завербован спецслужбами Украины в феврале. Следуя указаниям куратора, мужчина забрал из тайника взрывное устройство с часовым механизмом, чтобы заложить его в одном из административных зданий.