Суд оштрафовал солиста «Порнофильмов» за неисполнение обязанностей иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал лидера рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова
Суд установил, что с октября 2025 г. по январь 2026 г. Котляров разместил в своем Telegram-канале четыре поста без обязательной маркировки, сообщили ТАСС в суде.
В апреле Таганский суд оштрафовал политолога Сергея Маркова (считается в России иноагентом) на 45 000 руб. за неисполнение обязанностей иноагента, а в феврале его уже штрафовали на 35 000 руб. за аналогичное правонарушение.
В мае Симоновский суд назначил 50 000 руб. штрафа экс‑замминистра финансов и бывшему топ‑менеджеру ЦБ Сергею Алексашенко