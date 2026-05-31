Общество

Суд оштрафовал солиста «Порнофильмов» за неисполнение обязанностей иноагента

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал лидера рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (считается в России иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Суд установил, что с октября 2025 г. по январь 2026 г. Котляров разместил в своем Telegram-канале четыре поста без обязательной маркировки, сообщили ТАСС в суде.

В апреле Таганский суд оштрафовал политолога Сергея Маркова (считается в России иноагентом) на 45 000 руб. за неисполнение обязанностей иноагента, а в феврале его уже штрафовали на 35 000 руб. за аналогичное правонарушение.

В мае Симоновский суд назначил 50 000 руб. штрафа экс‑замминистра финансов и бывшему топ‑менеджеру ЦБ Сергею Алексашенко (считается в России иноагентом) за распространение в интернете высказываний, признанных дискредитирующими ВС РФ.

