Экс-замминистра финансов Алексашенко оштрафовали за фейки об армии
Симоновский районный суд Москвы назначил штраф в размере 50 000 руб. бывшему заместителю министра финансов РФ и бывшему первому заместителю председателя Банка России Сергею Алексашенко
Суд признал Алексашенко виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. В сообщении уточняется, что основанием для рассмотрения дела стала размещенная в интернете видеозапись с участием Алексашенко, в которой, по данным суда, содержались высказывания, признанные дискредитирующими ВС России.
В феврале 2024 г. Пресненский районный суд Москвы оштрафовал на 30 000 руб. экс-замглавы Минфина за отсутствие маркировки иноагента. В июне 2023 г. Минюст внес Алексашенко в реестр иноагентов.