Политолога Маркова оштрафовали по статье о правилах деятельности иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал политолога Сергея Маркова (считается в России иноагентом) на 45 000 руб. за невыполнение правил деятельности иностранного агента, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Суд признал Маркова виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). По ней для граждан предусмотрен штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб.
В феврале 2026 г. политолога уже штрафовали на сумму 35 000 рублей за то же правонарушение.
Марков был признан иноагентом в августе 2025 г. Минюст России отмечал, что политолог участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов для широкой аудитории. По данным ведомства, он также публиковал материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.