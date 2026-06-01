Май в Москве стал самым теплым за семь лет
Ушедший май стал самым теплым в Москве за минувшие семь лет. Средняя температура воздуха достигла +15,5°, что на 1,9° выше климатической нормы, сообщил синоптик Михаил Леус.
«Это первый теплый май в Москве за последние семь лет, и с таким показателем он делит восьмое место в списке самых теплых в XXI в. с маем 2003 г.», – сказал Леус.
По его словам, за месяц были три холодных волны. Наиболее низкая температура фиксировалась 11 мая – тогда минимум составил -0,6 градуса. Теплее всего было 21 мая, когда воздух прогрелся до +30,4 градуса. В мае также было зафиксировано три температурных рекорда – 19, 20 и 21 мая обновлялись суточные рекорды максимальной температуры воздуха. В мае также выпало много осадков – 74 мм, или 121% от месячной нормы. По словам Леуса, май стал самым влажным в Москве за последние пять лет и занял седьмое место в списке самых влажных в XXI в.
Синоптик также рассказал, что июнь не будет жарким. В первой половине месяца ожидаются ночные температуры от +10 до +15 градусов, а преобладающая дневная температура составит от +20 до +25 градусов. В среднем температура этого периода окажется на 0…1° выше климатической нормы. Шесть-семь дней ожидаются с дождями, четыре-пять – с грозами.
21 мая метеорологи «Яндекс Погоды» обнародовали прогноз погоды на лето 2026 г., собранный с применением искусственного интеллекта (ИИ). Синоптики пообещали аномальную жару в Центральной полосе страны и повышенную влажность на юге. В Москве лето 2026 г. может стать одним из самых жарких. Относительно прошлого года повышение температуры наблюдается во всех мегаполисах страны. В Екатеринбурге ожидается обновление 30-летнего рекорда тепловых аномалий, а в Омске и Челябинске – обновление 10-летнего теплового рекорда.