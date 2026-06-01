Май в Москве стал самым теплым за семь лет

По его словам, за месяц были три холодных волны. Наиболее низкая температура фиксировалась 11 мая – тогда минимум составил -0,6 градуса. Теплее всего было 21 мая, когда воздух прогрелся до +30,4 градуса. В мае также было зафиксировано три температурных рекорда – 19, 20 и 21 мая обновлялись суточные рекорды максимальной температуры воздуха. В мае также выпало много осадков – 74 мм, или 121% от месячной нормы. По словам Леуса, май стал самым влажным в Москве за последние пять лет и занял седьмое место в списке самых влажных в XXI в.