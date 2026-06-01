Мединский призвал усилить контроль качества кино на всех этапах производства
Система государственной поддержки кинематографа должна сопровождаться более тщательной оценкой качества фильмов на протяжении всего производственного цикла. Об этом в интервью журналу «Эксперт» заявил помощник президента России Владимир Мединский.
По словам Мединского, существующий подход не всегда позволяет добиваться высокого уровня кинопродукции, несмотря на стремление государства поддерживать отрасль. Он отметил, что контроль за российским кинопроизводством должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съемки, реализация.
Помощник президента также подчеркнул, что цензура в советской системе контроля оказывала положительное влияние на уровень кинематографа. По его мнению, картины, не соответствующие необходимым стандартам качества, должны дорабатываться до выхода на экран.
В России растет спрос на культурный офлайн-досуг: как сообщали «Ведомости», только в 2025 г. этот рынок вырос в натуральном выражении на 2% от года к году, а в денежном – на 28% до 306 млрд руб. Основной сегмент – билеты на концерты, на них приходится 28% продаж.
20 мая директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Анна Ярина сообщила, что с начала 2025 г. по I квартал 2026 г. в российских кинотеатрах прошло 48 500 сеансов игровых и документальных фильмов о спецоперации, которые посетили 675 000 зрителей. Всего через прокат прошли 44 фильма о СВО.