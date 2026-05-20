В Совете Федерации обсудили фильмы про спецоперацию

В Совете Федерации обсудили фильмы про спецоперациюИ призвали делать режиссеров из военнослужащих
С начала 2025 г. по I квартал 2026 г. в российских кинотеатрах прошло 48 500 сеансов игровых и документальных фильмов о спецоперации, которые посетили 675 000 зрителей. Всего через прокат прошли 44 фильма о СВО.
Об этом сообщила в ходе тематического круглого стола, организованного комитетом по науке, образованию и культуре Совета Федерации (СФ), директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Анна Ярина. «У нас проводится постоянная работа в разных направлениях по поддержке и ветеранов специальной военной операции (СВО), и популяризации подвигов героев», – отметила выступающая.
Ярина напомнила, что в 2025 г. Минкультуры утвердило 11 приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства, одной из которой является «героизм и самоотверженность российских воинов в ходе СВО». В рамках конкурсного отбора на оказание финансовой поддержки Минкультуры в 2025 г. поддержало производство 172 национальных фильмов, 10 из которых были посвящены событиям спецоперации, подчеркнула Ярина. В качестве экспертов в рамках конкурса привлекаются не только кинематографисты, но и представители военно-патриотических сообществ, участники СВО, представители Минобороны, которые «за счет своей экспертности и своего личного опыта могут заслуженно оценить проекты на достоверность», добавила она.
Несмотря на значимость событий, происходящих в зоне спецоперации, встречается искаженное восприятие военной действительности, посетовал модератор круглого стола, член комитета СФ по науке Артем Малащенков. «Часто в контенте, который мы видим ежедневно, война представлена как легкая прогулка. Чистые и выбритые военнослужащие делают залп из орудия, а кадры объективного контроля подтверждают попадание по опорному пункту ВСУ или наши дроны разносят [вражескую] технику», – отметил сенатор.
Кино – это способ общества понять себя, продолжил дискуссию президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский. При производстве фильмов о спецоперации важно помнить, что СВО – это не только фронт, но и волонтеры, разведка и контрразведка, социальная адаптация ветеранов и информационная война, подчеркнул он.
По словам Алешковского, госзаказ на кино должен задавать актуальную проблематику и ролевые модели. При этом истории современных героев текущих событий могут подаваться в разных форматах, даже в рилсах, ведь чем больше будет такого контента, тем больше общество будет ориентироваться на подобные ролевые модели, указал он.
Каких фильмов о СВО стоит ждать
Также режиссеры планируют сделать фильм о бойцах, которые возвращаются с фронта. «Мы понимаем количество людей, которые сейчас служат. У них зарплаты большие. И как потом после 200 000 вернуться на трактор за 30 000 руб. – непонятно. Мы недавно с [первым замглавы администрации президента] Сергеем Кириенко поднимали эту тему, он нас поддержал. Общество нужно готовить», – сказал Кретов.
Ожидается фильм в народно-комедийной форме «Бар»: это история четырех бойцов, которые во время боевых действий думали, чем они будут заниматься, когда вернутся. И у них была идея открыть музыкальный бар. «И дальше один без руки, один без ноги. Они все ребята творческие. В итоге приезжают и все-таки решают открыть этот бар», – поделился Кретов планами на круглом столе.
Также Кретов будет в ИРИ защищать проект сериала «Освободители» из 12 серий. «Мы его пишем вместе с подразделением «Ветераны». Это история про три успешных операции «Поток» – Авдеевка, Торецк и Суджа», – завершил он.
Важно, чтобы при создании фильмов о СВО принимали участие люди, прошедшие фронт и имеющие подлинное представление о том, что там происходит, иначе получается «полная ерунда», указал режиссер Андрей Симонов (снял военную драму «Малыш» о событиях 2022 г. в Донецке и Мариуполе, сериал «Центурия» о вербовке молодежи в Мариуполе, мини-сериал «20/22» об ушедшем добровольцем на фронт студенте журфака и драму «Свои» о событиях в Мариуполе). В связи с этим стоит подумать о создании ускоренных курсов по режиссерскому мастерству для участников спецоперации, чтобы они могли «начать реализовывать свои сценарные замыслы», заявил Симонов.
Действительно, невозможно написать сценарий об определенных событиях на СВО, если человек не прожил их на собственном опыте или если в группе авторов нет компетентных людей по военной теме, соглашается кинопродюсер Андрей Кретов. Он поддержал идею Симонова о создании ускоренных режиссерских курсов для тех, кто возвращается с фронта и находится «в теме».
Еще одна сложность, связанная с производством фильмов о спецоперации, связана с согласованием сценариев, сказал Кретов. Проблемным может быть продвижение фильмов. По его словам, в случае с «Малышом» кинотеатры устроили «демарш». Помимо прочего распространению военных фильмов о СВО мешают возрастные ограничения. Например, основная аудитория «Малыша», посмотревшая фильм в кинотеатре, – это молодежь в возрасте 12–24 лет (75%), хотя к картине установлен возрастной ценз 16+. А в случае если к кино ставят плашку 18+, то автоматически его показ ограничивают по времени на ТВ-эфирах, в прокате. В связи с этим Кретов предложил ставить на фильмы о СВО не ограничения по возрасту, а, например, плашку «социально значимый контент».
Режиссер Максим Королев (в 2024 г. вышел его фильм «Позывной «Пассажир» о событиях в Донбассе) предложил и вовсе на фильмы о СВО ставить возрастной ценз 6+. «Мы все эти фильмы, например «Обыкновенный фашизм, смотрели в детстве. Ну и что? Если мы не будем показывать детям такое кино, тогда просто-напросто их завоюют [украинские] блогеры», – уверен он.
Большинство российских фильмов о СВО, включая «Малыша», – это больше телевизионный формат, предполагающий 90% крупного плана и диалогов, что не совсем подходит для просмотра картины в кинотеатрах, высказался председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Для кинотеатров нужны большие панорамные картинки, ведь зритель воспитан «американскими блокбастерами и экшеном», говорит он. «Давайте попробуем использовать в фильмах и технические средства, и некую историю, некие фишечки, которые сделают из кино про СВО, простите за сравнение, блокбастер. Тогда он начнет забирать кассу, он будет делать эффект, и он будет прокладывать дорожку всем остальным фильмам, связанным с тематикой СВО», – призвал коллег Воронков.