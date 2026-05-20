В Совете Федерации обсудили фильмы про спецоперацию

Андрей Кретов сообщил, что сейчас он подает в Фонд кино заявку на фильм под названием «Операция «Ламбада». Это история о том, как российская армия с участием ФСБ, разведки и штурмовых подразделений помогала американцу Дэниелу Мартиндейлу (он по собственной инициативе собирал и передавал российским военным координаты расположения украинских сил в тылу) выбраться с территории Украины.

Также режиссеры планируют сделать фильм о бойцах, которые возвращаются с фронта. «Мы понимаем количество людей, которые сейчас служат. У них зарплаты большие. И как потом после 200 000 вернуться на трактор за 30 000 руб. – непонятно. Мы недавно с [первым замглавы администрации президента] Сергеем Кириенко поднимали эту тему, он нас поддержал. Общество нужно готовить», – сказал Кретов.

Ожидается фильм в народно-комедийной форме «Бар»: это история четырех бойцов, которые во время боевых действий думали, чем они будут заниматься, когда вернутся. И у них была идея открыть музыкальный бар. «И дальше один без руки, один без ноги. Они все ребята творческие. В итоге приезжают и все-таки решают открыть этот бар», – поделился Кретов планами на круглом столе.

Также Кретов будет в ИРИ защищать проект сериала «Освободители» из 12 серий. «Мы его пишем вместе с подразделением «Ветераны». Это история про три успешных операции «Поток» – Авдеевка, Торецк и Суджа», – завершил он.