В Геническе при атаке ВСУ погиб ребенок
От атаки беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) в Геническе Херсонской области погиб еще один ребенок. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу округа Юлию Семякину.
Мальчика пяти лет ранило осколком почти в сердце. Рана оказалась несовместима с жизнью.
31 мая губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что дроны ВСУ атаковали жилые многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко. В результате удара погиб мальчик 2020 года рождения, еще 11 человек получили травмы. На месте происшествия работают спасатели и медики.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина встретила Международный день защиты детей убийством ребенка. По мнению представителя российского МИДа, речь идет о демонстрации открытой террористической сущности и отмене цивилизационных ценностных ориентиров.