CNY Бирж.10,617+1,23%VEON-RX58,8+1,55%CHKZ16 300+0,93%IMOEX2 575,18+0,37%RTSI1 142,23+0,37%RGBI118,54-0,26%RGBITR780,88-0,16%
В Геническе при атаке ВСУ погиб ребенок

От атаки беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) в Геническе Херсонской области погиб еще один ребенок. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу округа Юлию Семякину.

Мальчика пяти лет ранило осколком почти в сердце. Рана оказалась несовместима с жизнью.

31 мая губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что дроны ВСУ атаковали жилые многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко. В результате удара погиб мальчик 2020 года рождения, еще 11 человек получили травмы. На месте происшествия работают спасатели и медики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина встретила Международный день защиты детей убийством ребенка. По мнению представителя российского МИДа, речь идет о демонстрации открытой террористической сущности и отмене цивилизационных ценностных ориентиров.

