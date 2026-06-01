Замглавы ДУМ оштрафовали из-за картины о битве на Калке

Общественный резонанс вокруг картин возник в феврале 2025 г., когда на них обратил внимание член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Дюков. Он упоминал полотно, на котором изображены русские князья, умирающие под настилом, на котором пируют ордынцы. Речь шла о картине под названием «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 г.».