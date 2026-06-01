Главная / Общество /

Замглавы ДУМ оштрафовали из-за картины о битве на Калке

Суд оштрафовал первого заместителя председателя Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова на 150 000 руб. по административной статье. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Поводом для разбирательства стали картины на сюжеты периода татаро-монгольского ига, размещенные в рабочем кабинете Мухетдинова. Как указали в суде, эксперты Московского государственного лингвистического университета пришли к выводу, что эти изображения могут способствовать формированию негативного отношения к группам лиц, выделенным по национальному или религиозному признаку.

«Мухетдинов, являясь публичным лицом и занимая должность в руководящем составе ДУМ, не обеспечил принятие мер, направленных на недопущение указанных фактов», – пояснили в суде.

О составлении административного протокола в отношении первого замглавы ДУМ стало известно 29 мая. По статье о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ) грозил штраф до 200 000 руб.

На первого замглавы ДУМ составили протокол о возбуждении ненависти или вражды

Общественный резонанс вокруг картин возник в феврале 2025 г., когда на них обратил внимание член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Дюков. Он упоминал полотно, на котором изображены русские князья, умирающие под настилом, на котором пируют ордынцы. Речь шла о картине под названием «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 г.».

После резонанса в СМИ Мухетдинов убрал картины из кабинета. 20 февраля он заявлял «РИА Новости», что не намеревался кого-либо оскорбить и рассматривал эти произведения как часть «истории народов России с ее горестями и победами». Вместо них, по его словам, планировалось разместить картины, посвященные 80-летию Победы.

Отвлекает реклама?