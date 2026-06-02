Более 2,7 млн россиян привились от клещевого энцефалита

Более 2,7 млн жителей России сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), сообщил Роспотребнадзор.

Уже свыше 176 000 граждан обратились к медикам после укусов клещей с начала сезона. По данным представителей Роспотребнадзора, больше всего к медикам по этой причине обращались в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях.

Специалисты проводят профилактические обработки территорий. Они охватили уже 149 000 га. При этом Роспотребнадзор подчеркнул, что вакцинация остается самой эффективной мерой защиты от КВЭ. Ведомство также советует россиянам не забывать об использовании репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также ношении специальной защитной одежды.

26 мая Роспотребнадзор сообщал, что с начала 2026 г. в медицинские организации России по поводу укусов клещей обратились 129 000 человек. Отмечалось, что эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в стране остается стабильной. В этом году сезон клещей в России начался раньше обычного из-за аномально снежной зимы и раннего наступления тепла.

