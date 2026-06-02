Более 2,7 млн россиян привились от клещевого энцефалита

26 мая Роспотребнадзор сообщал, что с начала 2026 г. в медицинские организации России по поводу укусов клещей обратились 129 000 человек. Отмечалось, что эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в стране остается стабильной. В этом году сезон клещей в России начался раньше обычного из-за аномально снежной зимы и раннего наступления тепла.