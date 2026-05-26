RTSI1 144,01-1,51%RGBI119-0,28%CNY Бирж.00%IMOEX2 598,2-1,05%RGBITR782,17-0,17%
В России с начала года от укусов клещей пострадали 129 000 человек

С начала 2026 г. в медицинские организации России по поводу укусов клещей обратились 129 000 человек, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в стране остается стабильной.

Наибольшее число укусов зафиксировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях.

По данным ведомства, от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в 2026 г. привились более 2,5 млн человек. В целях профилактики обработано 112 000 га территорий, в том числе в детских оздоровительных учреждениях.

Сезон клещей в России в 2026 г. начался раньше обычного из-за аномально снежной зимы и раннего наступления тепла, прогнозируется рекордно высокая численность паразитов. В связи с этим Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать меры предосторожности: носить закрытую одежду, использовать репелленты, проводить регулярные осмотры и в случае укуса незамедлительно обращаться к врачу.

