В России с начала года от укусов клещей пострадали 129 000 человек

Сезон клещей в России в 2026 г. начался раньше обычного из-за аномально снежной зимы и раннего наступления тепла, прогнозируется рекордно высокая численность паразитов. В связи с этим Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать меры предосторожности: носить закрытую одежду, использовать репелленты, проводить регулярные осмотры и в случае укуса незамедлительно обращаться к врачу.