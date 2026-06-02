Минтранс введет единый электронный билет на пригородный транспорт
В России введут единый электронный билет в пригороде на весь транспорт, сообщил «РИА Новости» глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
«Правовой фундамент для этого уже есть – это закон, <...> принятый в августе 2024 г., который позволяет оформлять единый электронный документ», – сказал министр.
Никитин напомнил, что в апреле 2026 г. правительство одобрило концепцию развития пригородных перевозок до 2035 г. В ней, по словам главы Минтранса, цифровизация стоит во главе угла. Сейчас для реализации идеи с единым электронным билетом важно создать цифровую платформу, «которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта», утонил Никитин.
Минтранс сообщал, что одним из ключевых нововведений, которые указаны в концепции развития, станет переход к системе долгосрочного транспортного заказа. Субъекты РФ смогут планировать параметры перевозок на срок от 3 до 15 лет. Никитин говорил, что в России впервые вводится региональный стандарт транспортного обслуживания. По его словам, субъекты РФ смогут самостоятельно определять требования к комфорту и доступности перевозок, которые станут основой для формирования экономически обоснованных тарифов.