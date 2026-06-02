Ущерб по делу «бумажного» НДС превысил 1 млрд рублей
Свыше 1 млрд руб. составил ущерб российскому бюджету по уголовному делу против более 20 фигурантов, привлеченных в разных регионах за схему ухода от налога фиктивными сделками с фирмами-однодневками посредством крупнейшей площадки «бумажного» НДС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам источника агентства, дело было возбуждено в конце марта против более 10 фигурантов, не считая задержанных позже и сотен дропперов. Проводились обыски в городах столичного региона, в местах проживания более 20 подозреваемых и потом по их адресам – «до Сибири». Сумма ущерба может возрасти.
Оперативно-розыскная работа в отношении участников нелегальной схемы велась более года. В числе задержанных 20 человек – юрист, бухгалтер, специалисты в IT-области, а также экс-сотрудник правоохранительных органов.
В середине апреля источники РБК сообщали, что правоохранительные органы раскрыли крупнейшую площадку по незаконному формированию «бумажного» НДС. Она действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и ряде других регионов. В организованную группу входила сеть из более чем 4800 юрлиц, которые в 2023–2025 гг. сформировали фиктивные вычеты по НДС на сумму свыше 1,2 трлн руб. Предварительно, пользователями схемы стали более 37 000 предприятий реального сектора экономики, включая компании в строительстве, торговле, сфере услуг и других отраслях.