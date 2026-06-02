Ущерб по делу «бумажного» НДС превысил 1 млрд рублей

В середине апреля источники РБК сообщали, что правоохранительные органы раскрыли крупнейшую площадку по незаконному формированию «бумажного» НДС. Она действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и ряде других регионов. В организованную группу входила сеть из более чем 4800 юрлиц, которые в 2023–2025 гг. сформировали фиктивные вычеты по НДС на сумму свыше 1,2 трлн руб. Предварительно, пользователями схемы стали более 37 000 предприятий реального сектора экономики, включая компании в строительстве, торговле, сфере услуг и других отраслях.