CNY Бирж.10,683+0,4%VEON-RX590%UTAR10,22+2%IMOEX2 594,06+0,93%RTSI1 142,07+0,94%RGBI118,530%RGBITR781,01+0,03%
Ущерб по делу «бумажного» НДС превысил 1 млрд рублей

Свыше 1 млрд руб. составил ущерб российскому бюджету по уголовному делу против более 20 фигурантов, привлеченных в разных регионах за схему ухода от налога фиктивными сделками с фирмами-однодневками посредством крупнейшей площадки «бумажного» НДС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника агентства, дело было возбуждено в конце марта против более 10 фигурантов, не считая задержанных позже и сотен дропперов. Проводились обыски в городах столичного региона, в местах проживания более 20 подозреваемых и потом по их адресам – «до Сибири». Сумма ущерба может возрасти.

Оперативно-розыскная работа в отношении участников нелегальной схемы велась более года. В числе задержанных 20 человек – юрист, бухгалтер, специалисты в IT-области, а также экс-сотрудник правоохранительных органов.

В середине апреля источники РБК сообщали, что правоохранительные органы раскрыли крупнейшую площадку по незаконному формированию «бумажного» НДС. Она действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и ряде других регионов. В организованную группу входила сеть из более чем 4800 юрлиц, которые в 2023–2025 гг. сформировали фиктивные вычеты по НДС на сумму свыше 1,2 трлн руб. Предварительно, пользователями схемы стали более 37 000 предприятий реального сектора экономики, включая компании в строительстве, торговле, сфере услуг и других отраслях.

