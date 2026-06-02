CNY Бирж.10,764+1,16%VEON-RX58,8-0,34%NKNC67,45+0,9%IMOEX2 603,07+1,29%RTSI1 146,05+1,29%RGBI118,62+0,08%RGBITR781,59+0,1%
Электоральный эксперт Андрейчук заявил о возбуждении против него уголовного дела

Он стал фигурантом дела из-за иноагентского статуса движения «Голос»
Бывший сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» (организация считается иноагентом в РФ) Станислав Андрейчук рассказал, что он стал фигурантом уголовного дела по статье об иноагентах. Об этом он сообщил в Telegram.

Дело возбуждено по «иноагентской» статье (330.1 УК РФ, уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Электоральный эксперт не внесен в реестр иноагентов Минюста, тогда как организация попала в обновленный перечень ведомства в августе 2021 г. Андрейчук был сопредседателем организации до 7 июля 2025 г., в тот же день движение прекратило деятельность. По его словам, до ликвидации он сдавал все отчеты за движение в Минюст.

После ликвидации «Голоса» Минюст известил Андрейчука, что исключать движение из своего реестра не будет, поскольку для ликвидации должно быть решение конференции движения. «Движение это и сделало – деятельность прекращена, все органы распущены. Конференцию просто некому и не из кого созывать», – написал он.

Ассоциацию «Голос» основали в 2000 г., после внесения в реестр иностранных агентов в 2013 г. была ликвидирована решением суда по иску Минюста в 2016 г. Вместо ассоциации в 2013 г. члены «Голоса» создали движение без образования юрлица. Движение занималось наблюдением за выборами и экспертизой избирательного процесса. Минюст внес движение в свой реестр иноагентов в 2021 г.

