Путин подписал указ о подаче справки о судимости для получения гражданства

Авторы инициативы указали, что новые нормы не будут иметь обратной силы и не затронут иностранцев, уже получивших ВНЖ или разрешение на временное проживание до вступления закона в силу. Кроме того, законопроект предусматривает двухлетний переходный период для граждан Украины. В течение этого времени они будут освобождены от обязанности предоставлять справки об отсутствии судимости из-за отказов украинских органов выдавать такие документы для предоставления в российские ведомства.