Путин подписал указ о подаче справки о судимости для получения гражданства
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому при приеме в гражданство России заявитель должен предоставить справку об отсутствии судимости или о совершенных преступлениях. Соответствующий документ доступен на сайте опубликования нормативных актов.
Справка должна быть выдана не ранее, чем за три месяца до подачи заявления. При этом действие указа не распространяется на граждан Украины, которые подали заявление о приеме в гражданство РФ до 1 января 2028 г.
Законопроект также распространяется на случаи наличия двойного или множественного гражданства. Заявитель должен предоставить все документы о гражданской принадлежности в ходе заявления. От этого освобождаются иностранцы, получившие временное убежище на территории России.
13 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отказ в выдаче российского гражданства, вида на жительство (ВНЖ) и разрешения на временное проживание иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Авторы инициативы указали, что новые нормы не будут иметь обратной силы и не затронут иностранцев, уже получивших ВНЖ или разрешение на временное проживание до вступления закона в силу. Кроме того, законопроект предусматривает двухлетний переходный период для граждан Украины. В течение этого времени они будут освобождены от обязанности предоставлять справки об отсутствии судимости из-за отказов украинских органов выдавать такие документы для предоставления в российские ведомства.