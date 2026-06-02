В ПМЭФе примет участие журналистка, которая доказывает, что жена Макрона мужчина
Американская журналистка Кэндис Оуэнс станет участницей одной из тематических сессий Петербургского международного экономического форума, посвященной вопросам семьи и демографии. Об этом ТАСС сообщили организаторы форума.
Оуэнс выступит на сессии «Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров». Центральной темой обсуждения станет отражение в медиапространстве образа многодетной семьи и возможности совмещения профессиональной карьеры с воспитанием детей.
Модератором дискуссии выступит Мария Ситтель. Также в числе участников заявлены Юлия Барановская и Анна Хилькевич.
Кэндис Оуэнс является матерью четырех детей. Она ведет авторский подкаст Candace Owens и активно комментирует вопросы семьи, культуры и общественной политики. На ее YouTube-канал подписаны более шести миллионов пользователей.
Оуэнс известна как представитель консервативных общественно-политических кругов США и автор громких заявлений. В частности, в июле 2025 г. она заявила о гендерной идентичности первой леди Франции. После этого президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали в американский суд иск о клевете против блогерши.
В исковом заявлении, направленном в Верховный суд Делавэра, Макроны обвинили Оуэнс в проведении кампании, содержащей заведомо ложные сведения, которая, по их мнению, преследовала цель повысить популярность ее подкаста и расширить аудиторию за счет унизительных высказываний в их адрес. В сентябре 2025 г. Макроны также были намерены представить в суд США фотографические и научные доказательства принадлежности супруги французского лидера к женскому полу.
В материале указано, что чета Макрон представит документы в иске о клевете, который они подали против активистки Кэндис Оуэнс после того, как она заявила, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Защита Оуэнс подала ходатайство об отклонении иска.