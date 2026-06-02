Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTKM51,5+2,88%CNY Бирж.10,791+1,42%IMOEX2 620,39+1,96%RTSI1 137,66+0,55%RGBI119,05+0,44%RGBITR784,4+0,46%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Фадеев заявил о риске утраты базовых навыков у учащихся из-за ИИ в образовании

Ведомости

Бесконтрольное внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс может привести к снижению уровня базовых знаний и навыков у школьников. Об этом заявил советник президента России и глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев по итогам пресс-конференции, посвященной использованию ИИ в российском образовании.

По словам Фадеева, развитие цифровых технологий требует серьезного пересмотра подходов к обучению.

«Если оставить, пустить все на самотек, то очень скоро считать разучатся. Они и сейчас не очень умеют считать, тем более писать от руки», – заявил он журналистам. Глава СПЧ отметил, что одной из ключевых проблем становится доступность готовых ответов практически на любой вопрос.

Советник президента считает, что распространение искусственного интеллекта не приведет к снижению потребности в педагогах, а, наоборот, повысит значение их работы.

Фадеев подчеркнул, что в перспективе системе образования может потребоваться возвращение устных экзаменов, поскольку именно они позволяют проверить глубину знаний и способность учащихся самостоятельно рассуждать.

27 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков также заявил, что развитие ИИ может привести к пересмотру традиционного формата итоговой аттестации в вузах, включая возможный отказ от письменных дипломных работ. По его словам, в условиях широкого распространения ИИ все большее значение может приобретать устная форма проверки знаний, позволяющая объективнее оценить уровень подготовки выпускников.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её