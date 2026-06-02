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Производитель линз для очков Макрона Dalloz Creations объявлен банкротом

Ведомости

Французская компания Dalloz Creations, выпускавшая линзы для солнцезащитных очков президента Франции Эммануэля Макрона, признана банкротом спустя несколько месяцев после того, как ее продукция привлекла внимание мировой аудитории на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на документы коммерческого суда города Лон-ле-Сонье.

В результате ликвидации работу потеряют все 29 сотрудников компании, а ее активы выставлены на продажу. Речь идет о производителе линз для очков, в которых Макрон появился на форуме в Давосе в январе. Сам аксессуар вызвал широкий резонанс в социальных сетях и СМИ. Оправа была изготовлена компанией Henry Jullien, а линзы – Dalloz Creations.

Основанная в 1957 г. Кристианом Даллозом компания считалась одним из ведущих европейских производителей солнцезащитных линз. Ее основатель получил известность как один из пионеров применения поликарбоната в оптической промышленности.

15 января Макрон во время приветствия армии на базе в Истре появился с залитым кровью правым глазом, на что обратили внимание пользователи соцсетей. В Елисейском дворце заверили, что такой внешний вид главы государства связан с лопнувшим в его глазу сосудом.

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