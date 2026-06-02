Производитель линз для очков Макрона Dalloz Creations объявлен банкротом

В результате ликвидации работу потеряют все 29 сотрудников компании, а ее активы выставлены на продажу. Речь идет о производителе линз для очков, в которых Макрон появился на форуме в Давосе в январе. Сам аксессуар вызвал широкий резонанс в социальных сетях и СМИ. Оправа была изготовлена компанией Henry Jullien, а линзы – Dalloz Creations.