Мосгорсуд утвердил штрафы писательнице Улицкой и журналистке Фохт-Бабушкиной

Статус иноагента существует в России с 2012 г., в 2020-х законодательство ужесточили. Минюст не должен обращаться в суд для включения физлиц и организаций в свой перечень. При этом, статус иноагента несет за собой ограничение прав и льгот. В частности, им запрещена реклама, получение государственной финансовой и имущественной поддержки, участие в выборах всех уровней.