Мосгорсуд утвердил штрафы писательнице Улицкой и журналистке Фохт-Бабушкиной

Мосгорсуд утвердил штрафы писательнице Улицкой и журналистке Фохт-БабушкинойИх привлекли к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента
Мосгорсуд признал законным штрафы в отношении писательницы Людмилы Улицкой и журналистки Елизаветы Фохт-Бабушкиной (обе считаются в России иноагентами) по административной статье об иноагентах. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Улицкую и Фохт-Бабушкину признали виновными по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление отчетности иноагента). Писательницу оштрафовали на 40 000 руб., журналистку – на 50 000 руб.
Минюст внес Улицкую в свой реестр иноагентов в марте 2024 г. Основанием стали ее выступления против боевых действий на Украине, пропаганда ЛГБТ-отношений (ЛГБТ признана экстремистской организацией). Журналистку «Русской службы BBC» Фохт-Бабушкину признали иноагентом в январе 2025 г. Фохт-Бабушкина, по версии Минюста, распространяла фейки о принимаемых органами публичной власти РФ решениях.
Статус иноагента существует в России с 2012 г., в 2020-х законодательство ужесточили. Минюст не должен обращаться в суд для включения физлиц и организаций в свой перечень. При этом, статус иноагента несет за собой ограничение прав и льгот. В частности, им запрещена реклама, получение государственной финансовой и имущественной поддержки, участие в выборах всех уровней.