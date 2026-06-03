Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,842+0,47%BSPBP49+0,2%KUZB0,029-3,67%IMOEX2 613,88-0,25%RTSI1 134,83-0,25%RGBI119,12+0,3%RGBITR785,07+0,33%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мосгорсуд утвердил штрафы писательнице Улицкой и журналистке Фохт-Бабушкиной

Их привлекли к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента
Ведомости

Мосгорсуд признал законным штрафы в отношении писательницы Людмилы Улицкой и журналистки Елизаветы Фохт-Бабушкиной (обе считаются в России иноагентами) по административной статье об иноагентах. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Улицкую и Фохт-Бабушкину признали виновными по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление отчетности иноагента). Писательницу оштрафовали на 40 000 руб., журналистку – на 50 000 руб.

Минюст внес Улицкую в свой реестр иноагентов в марте 2024 г. Основанием стали ее выступления против боевых действий на Украине, пропаганда ЛГБТ-отношений (ЛГБТ признана экстремистской организацией). Журналистку «Русской службы BBC» Фохт-Бабушкину признали иноагентом в январе 2025 г. Фохт-Бабушкина, по версии Минюста, распространяла фейки о принимаемых органами публичной власти РФ решениях.

Статус иноагента существует в России с 2012 г., в 2020-х законодательство ужесточили. Минюст не должен обращаться в суд для включения физлиц и организаций в свой перечень. При этом, статус иноагента несет за собой ограничение прав и льгот. В частности, им запрещена реклама, получение государственной финансовой и имущественной поддержки, участие в выборах всех уровней.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте