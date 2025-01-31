Минюст признал иноагентами сразу двух сотрудников «Русской службы BBC»

Педагог и автор книги «Любить нельзя воспитывать» Зицер в июле 2024 г. был объявлен в розыск российским МВД. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что в отношении блогера возбуждено дело по статье о фейках против российской армии. Санкт-Петербургский городской суд 10 июля утвердил решение о его заочном аресте по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Максимальная санкция по этой статье – 10 лет лишения свободы. Сам Зицер говорил тогда изданию MR7, что не живет в России и не имеет российского паспорта. Минюст также указывает, что педагог проживает за пределами РФ.