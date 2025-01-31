Минюст признал иноагентами сразу двух сотрудников «Русской службы BBC»В список также попали педагог Дима Зицер и блогер Антон Суворкин
Журналисты «Русской службы BBC» Елизавета Фохт-Бабушкина и Илья Абишев, а также основатель петербургской Школы неформального образования «Апельсин» Дима (Вадим) Зицер признаны иноагентами. Об этом сообщается на сайте Минюста России.
Иноагентами также названы журналисты Андрей Новашов и Дмитрий Сухарев, экс-ведущий ТВ-каналов «Москва 24» и «Культура» Владимир Раевский, блогер Антон Суворкин (Антон S). Все внесенные сегодня в реестр лица выступали против специальной военной операции на Украине, отмечает министерство.
Фохт-Бабушкина и Абишев, уточняет Минюст, также распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Ведомство включает в реестр журналистов BBC третий раз подряд. На прошлой неделе иноагентами объявили Ольгу Ившину, две недели назад – Анастасию Лотареву и Андрея Козенко (все признаны иноагентами).
Педагог и автор книги «Любить нельзя воспитывать» Зицер в июле 2024 г. был объявлен в розыск российским МВД. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что в отношении блогера возбуждено дело по статье о фейках против российской армии. Санкт-Петербургский городской суд 10 июля утвердил решение о его заочном аресте по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Максимальная санкция по этой статье – 10 лет лишения свободы. Сам Зицер говорил тогда изданию MR7, что не живет в России и не имеет российского паспорта. Минюст также указывает, что педагог проживает за пределами РФ.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Среди ограничений, которые он несет, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Кроме того, в декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон о спецсчетах. Документ предусматривает зачисление доходов иноагента от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для него или тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.