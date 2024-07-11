Педагог Дима Зицер объявлен в розыск
Российский педагог и блогер Дима Зицер (настоящее имя – Вадим Зицер) объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД.
В карточке указано, что Зицер разыскивается по уголовной статье.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что в отношении Зицера возбуждено уголовное дело по статье о фейках против российской армии. Санкт-Петербургский городской суд 10 июля утвердил решение о его заочном аресте по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Максимальная санкция по этой статье – 10 лет лишения свободы.