Пискарев объявил о внесении в ГД проектов новых ограничений для иноагентов

В частности, в нижнюю палату парламента внесли законопроект об исключении иностранных агентов из образовательного процесса. Речь идет о запрете на чтение лекций, проведение семинаров, мастер-классов и других мероприятий как для детей, так и для взрослых. Кроме того, внесен проект, запрещающий иноагентам получать муниципальную поддержку, а также документ о запрете включать их в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.