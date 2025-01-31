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Пискарев объявил о внесении в ГД проектов новых ограничений для иноагентов

Ведомости

Группа депутатов внесла в Госдуму ряд законопроектов об ограничении деятельности иноагентов в России. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии.

Пискарев отметил, что новые ограничения будут касаться ужесточения ограничений на участие иноагентов в образовании и получении поддержки на муниципальном уровне. По его мнению, пакет законопроектов направлен на защиту суверенитета России и противодействие вмешательству со стороны других стран. Инициативы подписали представители всех фракций и главы комитетов по просвещению, по науке и высшему образованию и других.

В частности, в нижнюю палату парламента внесли законопроект об исключении иностранных агентов из образовательного процесса. Речь идет о запрете на чтение лекций, проведение семинаров, мастер-классов и других мероприятий как для детей, так и для взрослых. Кроме того, внесен проект, запрещающий иноагентам получать муниципальную поддержку, а также документ о запрете включать их в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

28 декабря Пискарев заявлял, что исключение иноагентов из просветительской деятельности означает запрет на чтение лекций, проведение семинаров, мастер-классов и других мероприятий как для детей, так и для взрослых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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