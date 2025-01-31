Пискарев объявил о внесении в ГД проектов новых ограничений для иноагентов
Группа депутатов внесла в Госдуму ряд законопроектов об ограничении деятельности иноагентов в России. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии.
Пискарев отметил, что новые ограничения будут касаться ужесточения ограничений на участие иноагентов в образовании и получении поддержки на муниципальном уровне. По его мнению, пакет законопроектов направлен на защиту суверенитета России и противодействие вмешательству со стороны других стран. Инициативы подписали представители всех фракций и главы комитетов по просвещению, по науке и высшему образованию и других.
В частности, в нижнюю палату парламента внесли законопроект об исключении иностранных агентов из образовательного процесса. Речь идет о запрете на чтение лекций, проведение семинаров, мастер-классов и других мероприятий как для детей, так и для взрослых. Кроме того, внесен проект, запрещающий иноагентам получать муниципальную поддержку, а также документ о запрете включать их в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.
28 декабря Пискарев заявлял, что исключение иноагентов из просветительской деятельности означает запрет на чтение лекций, проведение семинаров, мастер-классов и других мероприятий как для детей, так и для взрослых.