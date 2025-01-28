Пискарев предложил исключить иноагентов из просветительской деятельности
Исключение иноагентов из просветительской деятельности означает запрет на чтение лекций, семинаров, мастер-классов и других мероприятий как для детей, так и для взрослых, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев, передает ТАСС.
Если организация будет признана иноагентом, ее лицензия будет аннулирована. Пискарев подчеркнул, что такие организации будут полностью исключены из образовательного процесса. Сейчас в реестре Минюста более полусотни организаций-иноагентов, которые активно работают в сферах образования и просвещения, но их число может быть больше, уточнил он. Пискарев также отметил, что планируется принять законопроекты о полном запрете иноагентам получать муниципальную поддержку, а также о запрете включать их в реестр социально ориентированных НКО. Кроме того, предусматривается возможность заочного привлечения иноагентов к административной ответственности.
17 декабря 2024 г. Госдума в третьем чтении приняла закон о рублевых спецсчетах для иностранных агентов. 28 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно поправкам, иноагенты, получающие в России доход от интеллектуальной деятельности, должны открыть один специальный рублевый счет, на который будут приходить авторские вознаграждения. Распоряжаться этими средствами они смогут только после утраты иноагентского статуса. Списания с этого счета в российский бюджет по обязательствам иноагентов возможны по решению суда.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Кроме того, в декабре Совет Федерации принял закон о спецсчетах для авторских отчислений, средств от продажи недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам иноагентов. Воспользоваться этими деньгами можно только после снятия статуса иностранного агента. Президент РФ Владимир Путин подписал этот закон 28 декабря.