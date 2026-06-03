Роспотребнадзор предупредил туристов о мерах профилактики лихорадки денге
Туристам стоит использовать закрытую одежду, репелленты, москитные сетки и средства для борьбы с насекомыми в помещениях для профилактики заражения лихорадкой денге, которая чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна, сообщил Роспотребнадзор.
Ведомство также рекомендовало россиянам избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары, так как их укус считается основным путем передачи лихорадки. Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что симптомами заболевания являются высокая температура, головная боль, боль за глазами, увеличение лимфатических узлов, тошнота, рвота. У зараженных также могут наблюдаться боли в спине, мышцах, суставах и зудящая сыпь.
При этом Роспотребнадзор подчеркнул, что распространение лихорадки денге на территории РФ исключено. Ведомство постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом.
Ведомство проинформировало о ситуации на фоне публикации Telegram-канала Shot. Отмечалось, что в Южной Африке зафиксирован первый в 2026 г. случай заражения лихорадкой. Диагноз поставили 38-летней жительнице Подмосковья, которая вернулась из отпуска.