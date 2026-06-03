Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,88+0,82%RGSS0,19-0,52%VSMO24 780+0,08%IMOEX2 620,460%RTSI1 137,680%RGBI119,09+0,28%RGBITR784,86+0,3%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Роспотребнадзор предупредил туристов о мерах профилактики лихорадки денге

Ведомости

Туристам стоит использовать закрытую одежду, репелленты, москитные сетки и средства для борьбы с насекомыми в помещениях для профилактики заражения лихорадкой денге, которая чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна, сообщил Роспотребнадзор.

Ведомство также рекомендовало россиянам избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары, так как их укус считается основным путем передачи лихорадки. Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что симптомами заболевания являются высокая температура, головная боль, боль за глазами, увеличение лимфатических узлов, тошнота, рвота. У зараженных также могут наблюдаться боли в спине, мышцах, суставах и зудящая сыпь.

При этом Роспотребнадзор подчеркнул, что распространение лихорадки денге на территории РФ исключено. Ведомство постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом.

Ведомство проинформировало о ситуации на фоне публикации Telegram-канала Shot. Отмечалось, что в Южной Африке зафиксирован первый в 2026 г. случай заражения лихорадкой. Диагноз поставили 38-летней жительнице Подмосковья, которая вернулась из отпуска.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её