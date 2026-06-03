Роспотребнадзор предупредил туристов о мерах профилактики лихорадки денге

Ведомство также рекомендовало россиянам избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары, так как их укус считается основным путем передачи лихорадки. Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что симптомами заболевания являются высокая температура, головная боль, боль за глазами, увеличение лимфатических узлов, тошнота, рвота. У зараженных также могут наблюдаться боли в спине, мышцах, суставах и зудящая сыпь.