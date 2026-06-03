Кириенко наградил энергетиков, которые спасли Белгород от блэкаута при обстрелах
Первый замглавы администрации президента, председатель набсовета «Росатома» Сергей Кириенко наградил команду теплоэнергетиков дивизиона «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР). Минувшей зимой они обеспечивали бесперебойное теплоснабжение Белгорода и других приграничных территорий в условиях многочисленных обстрелов, говорится в сообщении РИР.
В связи с отключениями электроэнергии и последовавших за ними ударами были массово повреждены теплосети. Система теплоснабжения Белгорода перезапускалась 17 раз. Поскольку из соображений безопасности показывать реальные локации, где проводились работы, нельзя, РИР воссоздал события с помощью нейросетей.
Были награждены 15 специалистов, в числе которых руководители ремонтных бригад, начальники электрических участков, инженеры, машинисты экскаваторов и сварщики. По данным РИР, в критические моменты ремонтные бригады героически проявили себя, работали сутками на фоне обстрелов и атак беспилотников, спасая город от блэкаута.
Вручение ежегодной отраслевой премии «Человек года Росатома» состоялось в Москве 2 июня. Программа проходит 13-й раз и отмечает выдающиеся достижения сотрудников.
В феврале в Белгородской области были веерные отключения электроэнергии. Перебои, как сообщал экс-губернатор региона Вячеслав Гладков, были связаны с ударом вооруженных сил Украины (ВСУ). Электроэнергию отключали в Белгороде, Ракитянском, Ивнянском, Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском, Яковлевском, Корочанском и в Прохоровском округах.