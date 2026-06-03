Кириенко наградил энергетиков, которые спасли Белгород от блэкаута при обстрелах

В связи с отключениями электроэнергии и последовавших за ними ударами были массово повреждены теплосети. Система теплоснабжения Белгорода перезапускалась 17 раз. Поскольку из соображений безопасности показывать реальные локации, где проводились работы, нельзя, РИР воссоздал события с помощью нейросетей.