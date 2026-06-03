Россиянка Шнайдер победила первую ракетку мира Соболенко

29 мая «Ведомости» писали, что первая ракетка мира Янник Синнер вылетел с «Ролан Гаррос». Синнер встречался с 56-й ракеткой мира, аргентинцем Хуаном Мануэлем Серундоло, и первые два сета без проблем выиграл со счетом 6:3, 6:2. В третьем сете при счете 5:4 в свою пользу итальянец проиграл 15 очков подряд и остановил игру. Вернувшись через пять минут, он проиграл все оставшиеся геймы (5:7), а в двух оставшихся сетах взял по одному гейму (1:6, 1:6).