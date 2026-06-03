Россиянка Шнайдер победила первую ракетку мира Соболенко
Российская теннисистка Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» – второго в сезоне турнира серии «Большого шлема». В четвертьфинальном матче россиянка одержала волевую победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Об этом сообщил сайт «Чемпионат».
Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:0 в пользу 22-летней Шнайдер. По ходу второго сета российская спортсменка находилась в сложной ситуации, уступая со счетом 1:4, однако сумела переломить ход матча и перевести игру в решающую партию.
Третий сет прошел под полным контролем Шнайдер. Россиянка не отдала сопернице ни одного гейма и оформила одну из самых громких побед в своей карьере, оставив за бортом турнира лидера мирового рейтинга WTA.
За место в финале Шнайдер сыграет с представительницей Польши Майей Хвалиньской, занимающей 114-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Польская теннисистка в четвертьфинале оказалась сильнее россиянки Анны Калинской.
Во втором полуфинальном матче встретятся еще одна представительница России Мирра Андреева и украинская теннисистка Марта Костюк.
29 мая «Ведомости» писали, что первая ракетка мира Янник Синнер вылетел с «Ролан Гаррос». Синнер встречался с 56-й ракеткой мира, аргентинцем Хуаном Мануэлем Серундоло, и первые два сета без проблем выиграл со счетом 6:3, 6:2. В третьем сете при счете 5:4 в свою пользу итальянец проиграл 15 очков подряд и остановил игру. Вернувшись через пять минут, он проиграл все оставшиеся геймы (5:7), а в двух оставшихся сетах взял по одному гейму (1:6, 1:6).