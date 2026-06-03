Умер главный иллюстратор вселенной Warhammer 40,000 Джон Бланш

Джон Бланш начал сотрудничать с Games Workshop в конце 1970-х гг. В 2023 г. в рамках празднования 40-летия Warhammer 40,000 вышло юбилейное издание его иллюстраций. В 2020 г. он был включен в Зал славы Origins Award за вклад в индустрию настольных игр.