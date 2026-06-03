Умер главный иллюстратор вселенной Warhammer 40,000 Джон Бланш
Британский художник Джон Бланш, создавший визуальный стиль вселенных Warhammer 40,000 (техно-фэнтези) и Warhammer Fantasy (фэнтези), умер в возрасте 77 лет. Об этом 3 июня сообщила его супруга в соцсети Х.
О смерти художника стало известно лишь спустя несколько дней после его кончины. Причины не уточняются.
Бланш был арт-директором издательства Fighting Fantasy и ведущим иллюстратором компании Games Workshop на протяжении десятилетий. Его работы сформировали эстетику грим-дарка вселенной Warhammer 40,000, включая знаменитую иллюстрацию «Император на Золотом троне». Стиль художника оказал колоссальное влияние на поколение иллюстраторов и дизайнеров настольных игр.
Бланш участвовал в создании ключевых редакций правил Warhammer Fantasy Battle, Warhammer 40,000 и Age of Sigmar. Среди его известных работ – обложки для White Dwarf № 83 и иллюстрации к Space Hulk 3rd Edition.
Джон Бланш начал сотрудничать с Games Workshop в конце 1970-х гг. В 2023 г. в рамках празднования 40-летия Warhammer 40,000 вышло юбилейное издание его иллюстраций. В 2020 г. он был включен в Зал славы Origins Award за вклад в индустрию настольных игр.