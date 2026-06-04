Минздрав утвердил новый стандарт лечения панических расстройств
Минздрав РФ утвердил новый стандарт помощи взрослым с паническим расстройством. В документе появилась возможность направления пациентов на тестирование на ВИЧ, а также светотерапию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно проекту, в перечень лабораторных исследований теперь включены анализы на антиген вируса гепатита B, антитела к вирусу гепатита C, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, а также к бледной трепонеме (возбудитель сифилиса).
В список медицинских услуг вошел диспансерный осмотр врача-психиатра. А среди немедикаментозных методов профилактики, лечения и реабилитации – воздействие излучением видимого диапазона (светотерапия). Клинические рекомендации уже одобрены научно-практическим советом Минздрава России.
В конце апреля 2025 г. «Ведомости» писали, что нехватка энергии, апатия и проблемы со сном, более характерные для осенне-зимнего периода, могут возникать весной. Опрошенные «Ведомости. Здоровьем» врачи прежде всего связывали эти состояния с сезонными колебаниями уровня света. По словам терапевта медицинской компании «Сберздоровье» Светланы Немовой, недостаточное количество дневного света осенью, зимой и ранней весной сказывается на выработке в организме мелатонина и серотонина – гормонов, регулирующих сон и настроение. При переходе к весне некоторым людям бывает сложно приспособиться к увеличению светового дня.