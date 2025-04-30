Почему весной возникают апатия, упадок сил и бессонница

Ларина, в свою очередь, обращает внимание на то, что не стоит игнорировать завтрак и регулярность приемов пищи в течение дня. Разнообразное питание обеспечивает организм веществами, которые поддерживают его работу. Она, в частности, рекомендует включать в рацион фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, рыбу, орехи, семена, нерафинированные растительные масла, богатые омега-3 – полиненасыщенными жирами, а также кисломолочные продукты без добавок. По ее словам, стоит ограничить потребление соли и избегать продуктов с трансжирами (ненасыщенными жирными кислотами промышленного или натурального происхождения). Трансжиры способствуют закупорке артерий, увеличивая риск сердечных приступов и смерти. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно более 278 000 смертей в мире обусловлено употреблением промышленных трансжиров. Они содержатся в маргарине, масле гхи Ванаспати, жареной пище и выпечке, например в крекерах, печенье и пирогах.