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На ПМЭФе заявили о комфортности демографии в РФ для долгосрочного инвестирования

Ведомости

Сейчас коэффициент демографической нагрузки пожилыми людьми в России составляет 26%. Это комфортный показатель для долгосрочного инвестирования, заявил основатель инвестиционного холдинга Kismet Capital Group Иван Таврин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По его словам, коэффициент нагрузки в Германии составляет 36%, а в Японии – 50%. Таврин также отметил, что медианный возраст растет. В 1990 г. средний возраст россиян был 32 года, а в 2025 г. – 40 лет.

В ноябре 2025 г. «РИА Новости» писали, что, по данным Соцфонда России, число пенсионеров в стране по состоянию на 1 октября прошлого года превысило 40,6 млн человек. В декабре 2025 г. Таврин отмечал, что инвестиции в частные компании около 5% пенсионных средств могут стать драйвером экономики. По его мнению, в случае распределения средств на несколько десятков фондов и при последующих инвестициях в частные компании экономика получит мультипликативный эффект, «как это происходило до 2020 г.».

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