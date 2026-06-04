На ПМЭФе заявили о комфортности демографии в РФ для долгосрочного инвестирования

В ноябре 2025 г. «РИА Новости» писали, что, по данным Соцфонда России, число пенсионеров в стране по состоянию на 1 октября прошлого года превысило 40,6 млн человек. В декабре 2025 г. Таврин отмечал, что инвестиции в частные компании около 5% пенсионных средств могут стать драйвером экономики. По его мнению, в случае распределения средств на несколько десятков фондов и при последующих инвестициях в частные компании экономика получит мультипликативный эффект, «как это происходило до 2020 г.».