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Главная / Общество /

Муфтий ДУМ назвал экономику «хитрых татар» альтернативой Оксфорду и Гарварду

Ведомости

Экономика «хитрых татар» может быть альтернативой традиционному обучению в Оксфорде и Гарварде, заявил глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России Альбир Крганов в ходе своего выступления на ПМЭФ-2026. Видео с его выступления опубликовал РБК в Мах.

Он призвал создать учебник, который учитывал бы позитивный опыт экономических моделей разных народов России. Крганов отметил, что западная модель отлична от китайской или индийской. Так, по его словам, якутская модель ловли рыбы может приносить миллиарды рублей при должном изучении.

«Ну и что – Оксфорды, Гарварды? Они что там, с небес пришли? Те же люди. <...> У всех народов есть свои хитрости. Говорят же, что татары хитрые», – сказал он.

Петербургский международный экономический форум в 2026 г. проходит с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в деловом мероприятии примут участие около 20 000 человек.

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