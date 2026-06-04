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Главная / Общество /

Андреева обыграла украинку Костюк и вышла в финал Roland Garros

Ведомости

Российская теннисистка Мирра Андреева (8-й номер посева) обыграла украинку Марту Костюк (15-й номер) в полуфинале Открытого чемпионата Франции и впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Встреча в Париже завершилась со счетом 6:1, 6:3.

«Это был отличный матч. Я очень рада, что смогла показать свою лучшую игру в такой важный момент», – сказала Андреева после победы (цитата по ТАСС).

В финале 19-летняя россиянка сыграет с победительницей матча между своей соотечественницей Дианой Шнайдер (25-й номер) и полькой Майей Хвалиньской (114-й номер).

Россиянка Шнайдер победила первую ракетку мира Соболенко

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Прежде лучшим результатом Андреевой на турнирах «Большого шлема» был выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2024 г.

3 июня Андреева прошла в полуфинал поединка, на разгром румынки Сорану Кырстю у российской теннисистки ушло 57 минут. Андреева установила на турнире рекорд XXI в. среди спортсменов до 20 лет, одержав 16-ю победу. В тот же день россиянка Шнайдер одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).

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