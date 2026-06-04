Андреева обыграла украинку Костюк и вышла в финал Roland Garros

3 июня Андреева прошла в полуфинал поединка, на разгром румынки Сорану Кырстю у российской теннисистки ушло 57 минут. Андреева установила на турнире рекорд XXI в. среди спортсменов до 20 лет, одержав 16-ю победу. В тот же день россиянка Шнайдер одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).