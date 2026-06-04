МКБ и Плехановский университет будут готовить кадры для экономики России

4 июня на ПМЭФ МКБ и «Росагролизинг» подписали кредитный договор на 20 млрд рублей. Банк будет выделять транши на финансирование лизинговых контрактов. В качестве предметов лизинга могут выступать спецтехника и оборудование для сельского хозяйства, электротехника или промышленные беспилотники, которые не загрязняют окружающую среду.