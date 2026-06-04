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МКБ и Плехановский университет будут готовить кадры для экономики России

Ведомости

Банк МКБ и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова подписали на ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-практической сфере, сообщает пресс-служба кредитной организации. Документ подписали председатель правления Банка МКБ Дина Маликова и ректор университета Иван Лобанов.

Стороны договорились совместно организовывать практики и стажировки для студентов, а также содействовать трудоустройству лучших выпускников. В банке рассчитывают, что это позволит готовить молодых специалистов с навыками, востребованными в практической работе.

В рамках соглашения руководители и ведущие эксперты МКБ будут проводить занятия для студентов вуза. Учащимся также предложат решать бизнес-кейсы, чтобы они могли попробовать себя в задачах, с которыми ежедневно сталкиваются сотрудники банка.

Еще одним направлением сотрудничества станут совместные исследования Плехановского университета и МКБ. Они будут посвящены поиску решений для банка с учетом вызовов, стоящих перед российской экономикой.

4 июня на ПМЭФ МКБ и «Росагролизинг» подписали кредитный договор на 20 млрд рублей. Банк будет выделять транши на финансирование лизинговых контрактов. В качестве предметов лизинга могут выступать спецтехника и оборудование для сельского хозяйства, электротехника или промышленные беспилотники, которые не загрязняют окружающую среду.

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