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Главная / Общество /

Московские аэропорты принимают рейсы по согласованию

Ведомости

Рейсы в столичных аэропортах «Домодедово» и «Внуково» принимают и отправляют после согласования с соответствующими органами. Об этом рано утром сообщили в Росавиации.

Во «Внуково» мера действует с 04:36, в «Домодедово» – с 05:46. Она необходима для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», – предупредила Росавиация.

Утром на подлете к Москве силы ПВО сбили два украинских дрона.

Ограничения на прием и выпуск самолетов сейчас действуют также в аэропорту Нижнего Новгорода.

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