Московские аэропорты принимают рейсы по согласованию
Рейсы в столичных аэропортах «Домодедово» и «Внуково» принимают и отправляют после согласования с соответствующими органами. Об этом рано утром сообщили в Росавиации.
Во «Внуково» мера действует с 04:36, в «Домодедово» – с 05:46. Она необходима для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.
«Возможны корректировки в расписании рейсов», – предупредила Росавиация.
Утром на подлете к Москве силы ПВО сбили два украинских дрона.
Ограничения на прием и выпуск самолетов сейчас действуют также в аэропорту Нижнего Новгорода.