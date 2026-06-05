В Москве на выходных потеплеет до +27 градусов
В предстоящие выходные в Москве ожидается солнечная и теплая погода без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +27 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в столичном регионе ожидается «лучшая в мире летняя погода».
«В Москве будет «миллион на миллион» – солнечно, сухо и тепло, по ночам от +10 до +13, после полудня – от +24 до +27», – отметил Тишковец.
По его прогнозу, в начале следующей недели погодные условия существенно не изменятся. В Москве сохранится малооблачная погода, а дневная температура составит +25...+28.
1 июня синоптик Михаил Леус сообщал, что май 2026 г. стал самым теплым в Москве за последние семь лет. Средняя температура воздуха достигла +15,5, что на 1,9 градуса превысило климатическую норму. Самым холодным днем месяца стало 11 мая, когда температура опускалась до -0,6 градуса, а максимальное значение было зафиксировано 21 мая – тогда воздух прогрелся до +30,4 градуса.