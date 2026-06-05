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«Роснефть» договорилась с четырьмя регионами России о совместном развитии автотуризма

Ведомости

ПАО «Роснефть» в рамках ПМЭФ-2026 подписало меморандумы о развитии сотрудничества в сфере внутреннего автомобильного туризма с Тульской, Смоленской, Ульяновской областями и с Удмуртией. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Документы предусматривают реализацию совместных инициатив по продвижению туристического потенциала субъектов и расширению сервисов для путешественников на АЗС «Роснефть».

На специальной информационно-сервисной платформе «Горизонты России» размещаются магистральные туристические маршруты, которые пролегают через знаковые точки регионов и инфраструктуру АЗС. Кроме этого, стороны будут проводить совместные мероприятия, чтобы повысить уровень комфорта автопутешественников.

«Роснефть» и Агентство развития туризма Тульской области представили три маршрута, в рамках которых автопутешественники смогут увидеть основные областные достопримечательности – Тульский Кремль, Казанскую набережную, Ясную Поляну, пейзажи природного комплекса Кондуков и легендарное Куликово поле. В Ульяновской области разработаны четыре автомаршрута под названиями «Берег историй», «Горы и степи», «Долина Волжского моря» и «Живописный край».

Сотрудничество Смоленской области с «Роснефтью» продолжается с 2024 г. Автомобилисты могут использовать готовые маршруты «Меж двух столиц: Москва – Минск», «Южное направление: Брянск – Смоленск», «Северное направление: Псков – Смоленск». С Удмуртией компания сотрудничает с 2023 г., и за это время также были реализованы несколько туристических автомаршрутов, в том числе маршрут «Ожерелье Камы» длиной около 450 км, проходящий по берегам Камы из Уфы в Воткинск.

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