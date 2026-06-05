«Роснефть» договорилась с четырьмя регионами России о совместном развитии автотуризма

Сотрудничество Смоленской области с «Роснефтью» продолжается с 2024 г. Автомобилисты могут использовать готовые маршруты «Меж двух столиц: Москва – Минск», «Южное направление: Брянск – Смоленск», «Северное направление: Псков – Смоленск». С Удмуртией компания сотрудничает с 2023 г., и за это время также были реализованы несколько туристических автомаршрутов, в том числе маршрут «Ожерелье Камы» длиной около 450 км, проходящий по берегам Камы из Уфы в Воткинск.