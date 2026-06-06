Одного из лидеров РДК Кирющенко заочно приговорили к пожизненному сроку

Первые пять лет фигурант должен отбыть в тюрьме, а остальную часть наказания – в исправительной колонии особого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 2 млн руб. и удовлетворил гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба на 7 млн руб.