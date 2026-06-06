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Одного из лидеров РДК Кирющенко заочно приговорили к пожизненному сроку

Ведомости

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил одного из лидеров «Русского добровольческого корпуса (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ)» Василия Кирющенко к пожизненному заключению по обвинению в подготовке терактов, сообщает ТАСС.

Первые пять лет фигурант должен отбыть в тюрьме, а остальную часть наказания – в исправительной колонии особого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 2 млн руб. и удовлетворил гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба на 7 млн руб.

Как было установлено, Кирющенко проходил обучение, чтобы потом совершать террористические акты, создал террористические сообщества, организовал незаконное вооруженное формирование. Кроме того, он незаконно пересек границу РФ, контрабандой перевез взрывчатку, боеприпасы и огнестрельное оружие. Кирющенко также признан виновным в публичном оправдании терроризма.

В июне 2025 г. Кирющенко был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В июле того же года его объявили в национальный розыск. 

Василий Кирющенко – сын Алексея Кирющенко, режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа».

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