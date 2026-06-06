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Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Санкт-Петербурге

Ведомости

Три человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Санкт-Петербурге, их уже выписали домой, сообщила администрация города со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

«Произошедшая ранним утром атака <...> в воздушном пространстве над Санкт Петербургом отбита. Российской ПВО удалось не допустить причинения ущерба. Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой’, - говорится в публикации.

Оперштаб под руководством Беглова продолжает контролировать действия городских служб и «межведомственное взаимодействие с силовым блоком».

Утром 6 июня Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись масштабной атаке ВСУ. Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили над регионом 141 дрон. Беглов рекомендовал населению оставаться в своих домах и не выходить на улицу без необходимости. Жителей региона также предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Это уже вторая атака с начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартовал 3 июня.

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