Три человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Санкт-Петербурге

Утром 6 июня Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись масштабной атаке ВСУ. Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили над регионом 141 дрон. Беглов рекомендовал населению оставаться в своих домах и не выходить на улицу без необходимости. Жителей региона также предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Это уже вторая атака с начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартовал 3 июня.