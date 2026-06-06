Что известно о массированной атаке БПЛА на Ленобласть 6 июня

Произошедшее стало второй масштабной атакой беспилотников на регион за время проведения Петербургского международного экономического форума. Первая произошла 3 июня – в день открытия ПМЭФа. Тогда над Ленинградской областью сбили 59 беспилотников. В Лужском районе были повреждены четыре частных дома, пострадавших не было. В Санкт-Петербурге цели дронов находились в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах, несколько человек получили травмы. Беглов тогда заверил, что атака не отразилась на проведении форума.