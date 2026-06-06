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Главная / Политика /

Что известно о массированной атаке БПЛА на Ленобласть 6 июня

Силы ПВО сбили 141 дрон
Дарья Снегова
Минобороны РФ
Минобороны РФ

Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись масштабной атаке беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 дрон. «Ведомости» собрали главное о произошедшем.

О том, что над Ленинградской областью сбит 141 беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Обломки дронов упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Власти не сообщали о пострадавших в результате падения обломков.

В районе поселка Большая Ижора ликвидируется возгорание.

Что известно об атаке БПЛА на Петербург и Ленинградскую область

Политика / Армия и спецслужбы

Первые данные о сбитых дронах поступили в 5:37 мск – силы ПВО уничтожили 25 беспилотников. Спустя час количество сбитых аппаратов выросло до 55, еще через 20 минут – до 72. В 7:30 утра губернатор сообщил о 86 ликвидированных БПЛА, подчеркнув, что «боевая работа продолжается».

Все службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций приведены в состояние повышенной готовности. Спасатели продолжают мониторить обстановку и оперативно реагировать на возникающие угрозы.

Власти приняли решение о создании временного оперативного штаба. Он будет заниматься реагированием на последствия атаки и контролем ситуации в регионе. Штаб координирует действия экстренных служб и силовых ведомств. Его основная задача – обеспечить безопасность жителей и оперативно ликвидировать последствия налета беспилотников.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что город подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов военного назначения, в небе работают средства ПВО. Он рекомендовал петербуржцам оставаться в своих домах и не выходить на улицу без необходимости. Также жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Беглов: последствия атаки БПЛА на Петербург ликвидированы

Политика

На фоне атаки беспилотников в петербургском аэропорту «Пулково» ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Произошедшее стало второй масштабной атакой беспилотников на регион за время проведения Петербургского международного экономического форума. Первая произошла 3 июня – в день открытия ПМЭФа. Тогда над Ленинградской областью сбили 59 беспилотников. В Лужском районе были повреждены четыре частных дома, пострадавших не было. В Санкт-Петербурге цели дронов находились в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах, несколько человек получили травмы. Беглов тогда заверил, что атака не отразилась на проведении форума.

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