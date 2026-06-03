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Беглов: последствия атаки БПЛА на Петербург ликвидированы

Ведомости

Техногенные последствия утренней атаки беспилотников на инфраструктуру Санкт-Петербурга полностью устранены. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

По словам главы региона, все экстренные и коммунальные службы завершили необходимые работы по ликвидации последствий инцидента. Ситуация находится под контролем городских властей.

Также сообщается о четырех пострадавших. Их состояние оценивается как стабильное, всем оказана необходимая медицинская помощь.

Беглов ранее говорил о атаке БПЛА на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербург утром 3 июня. В результате атаки несколько человек пострадали, погибших нет. Несколько объектов пострадали. В настоящее время идет ликвидация последствий. Беглов отметил, что в городе работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом были сбиты 59 дронов. При падении обломков дрона в Лужском районе повреждены четыре частных жилых дома, пострадавших нет. В других районах Ленобласти, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

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