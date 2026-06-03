Беглов: последствия атаки БПЛА на Петербург ликвидированы

Беглов ранее говорил о атаке БПЛА на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербург утром 3 июня. В результате атаки несколько человек пострадали, погибших нет. Несколько объектов пострадали. В настоящее время идет ликвидация последствий. Беглов отметил, что в городе работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность.