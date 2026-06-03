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Над Ленинградской областью сбили 59 беспилотников

Ведомости

Над территорией Ленинградской области сбиты 59 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram.

При падении обломков дрона в Лужском районе повреждены четыре частных жилых дома, пострадавших нет. В других районах Ленобласти, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

За ночь над Россией сбили 354 украинских беспилотника. В Санкт-Петербурге дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах.

Росавиация ограничивала работу петербургского «Пулково», столичных аэропортов «Внуково» и «Домодедово». Ограничения также затронули аэропорты Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Ярославля («Туношна»), Пскова.

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