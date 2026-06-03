Над Ленинградской областью сбили 59 беспилотников
Над территорией Ленинградской области сбиты 59 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram.
При падении обломков дрона в Лужском районе повреждены четыре частных жилых дома, пострадавших нет. В других районах Ленобласти, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Росавиация ограничивала работу петербургского «Пулково», столичных аэропортов «Внуково» и «Домодедово». Ограничения также затронули аэропорты Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Ярославля («Туношна»), Пскова.