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Два жителя Севастополя пострадали в результате атаки украинских беспилотников

Ведомости

Двое мужчин пострадали при ударах дронов вооруженных сил Украины в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, один из пострадавших находился на улице в момент атаки. Второй мужчина был в частном доме в СНТ при ударе. Они оба получили осколочные ранения легкой степени.

Развожаев также рассказал, что сбитый в Севастополе БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. Он не сдетонировал, но сотрудники оперативных служб эвакуировали жителей. На месте работают пиротехники МЧС. Кроме того, окна, балкон и стена повреждены в двух многоквартирных домах в Ленинском районе города.

5 июня силы ПВО сбили девять украинских беспилотников в районах Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны. Жертв и пострадавших среди гражданского населения не было. По словам Развожаева, один из сбитых аппаратов упал на крышу киоска в районе проспекта Генерала Острякова. В результате произошло возгорание кровли на площади 20 кв. м. Пожар был оперативно потушен расчетами МЧС.

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