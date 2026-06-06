Два жителя Севастополя пострадали в результате атаки украинских беспилотников

Развожаев также рассказал, что сбитый в Севастополе БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. Он не сдетонировал, но сотрудники оперативных служб эвакуировали жителей. На месте работают пиротехники МЧС. Кроме того, окна, балкон и стена повреждены в двух многоквартирных домах в Ленинском районе города.