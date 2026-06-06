Умерла вдова экс-президента Франции Бернадетт Ширак
Вдова бывшего президента Франции Жака Ширака Бернадетт Ширак скончалась в возрасте 93 лет, сообщает France 24.
Бернадетт Ширак ушла из жизни вечером 5 июня. «Она мирно скончалась вечером в окружении своих близких», – рассказала дочь. 18 мая ей исполнилось 93 года.
Бернадетт Ширак (урожденная Шодрон де Курсель) была единственной первой леди Франции, которая занимала выборную политическую должность. Она бессменно работала генеральным советником департамента Коррез с 1979 по 2015 г.
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования и назвал покойную «великой женщиной с большим сердцем». «Она оставила след в нашей истории, изменила множество жизней с деликатностью и решимостью», – написал французский лидер. Он отметил ее работу на посту главы фонда французских больниц, где она помогала «миллионам простых пациентов».
Ширак родилась 18 мая 1933 г. в Париже в семье дипломатов. Во время учебы в Sciences Po она познакомилась с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, за которого вышла замуж в 1956 г. Они прожили вместе более 60 лет.
Во время президентского срока мужа она поначалу оставалась в тени, но сыграла ключевую роль в его переизбрании в 2002 г. Ширак пользовалась большой популярностью у французов как глава благотворительной кампании «Желтые монетки» в помощь госпитализированным детям.
Ширак умер в сентябре 2019 г. Ему было 86 лет. Ширак был президентом Франции на протяжении 12 лет – с 1995 по 2007 г. Он также дважды был премьером страны, трижды – мэром Парижа.