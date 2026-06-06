Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Roland Garros

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Андреевой. Это ее первая победа в турнире Большого шлема. Среди российских спортсменов такой результат был только у Марии Шараповой (5 раз), Светланы Кузнецовой (2) и Анастасии Мыскиной (1). Шарапова была последней, это произошло в 2014 г. на Roland Garros.