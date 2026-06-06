Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Roland Garros
Российская теннисистка Мирра Андреева (8-й номер посева) обыграла польскую спортсменку Майю Хвалиньскую в финале турнира Roland Garros, который проходит в Париже.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Андреевой. Это ее первая победа в турнире Большого шлема. Среди российских спортсменов такой результат был только у Марии Шараповой (5 раз), Светланы Кузнецовой (2) и Анастасии Мыскиной (1). Шарапова была последней, это произошло в 2014 г. на Roland Garros.
4 июня Андреева обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк (15-й номер) в полуфинале и впервые в карьере вышла в финал Roland Garros. Эта встреча в Париже завершилась со счетом 6:1, 6:3. «Это был отличный матч. Я очень рада, что смогла показать свою лучшую игру в такой важный момент», – говорила Андреева.