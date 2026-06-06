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Главная / Политика /

МИД Азербайджана: в результате атаки на танкеры в Азовском море погиб россиянин

Ведомости

Один из погибших при ударах украинских дронов по танкерам «Натра» и «Циркон» в Азовском море был гражданином России, сообщил МИД Азербайджана.

«В общей сложности четыре гражданина Азербайджана ранены, еще четыре – погибли. Также установлено, что еще одно лицо, первоначально объявленное погибшим гражданином Азербайджана, не имеет азербайджанского гражданства и происхождения, а является гражданином России», – говорится в заявлении.

Ведомство также отметило, что специалисты обнаружили тела двух погибших граждан Азербайджана. Их останки будут направлены в Баку.

Судна «Натра» и «Циркон» подверглись атаке БПЛА в Азовском море ранним утром 5 июня. Пострадавшим морякам помогли проходившее мимо российское судно и погранотряд ФСБ России. Танкеры следовали из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау.

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