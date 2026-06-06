МИД Азербайджана: в результате атаки на танкеры в Азовском море погиб россиянин

«В общей сложности четыре гражданина Азербайджана ранены, еще четыре – погибли. Также установлено, что еще одно лицо, первоначально объявленное погибшим гражданином Азербайджана, не имеет азербайджанского гражданства и происхождения, а является гражданином России», – говорится в заявлении.