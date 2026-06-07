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Главная / Общество /

Названы отрасли со средним заработком более 200 000 рублей

Ведомости

В марте среднюю зарплату выше 200 000 руб. в России получали работники пяти отраслей, подсчитало «РИА Новости».

Самый высокий заработок у финансистов и страховщиков – 314 100 руб. Далее следуют IT (226 500 руб.), нефтегазовая сфера (226 400 руб), воздушный и космический транспорт (223 700 руб.) и производители табака (218 000 руб.).

Средняя начисленная зарплата считается до вычета налогов, с учетом премий и доходов всех работников, включая тех, кто получает очень высокие выплаты.

В мае «РИА Новости» со ссылкой на статистику за октябрь 2025 г. сообщало, что средняя зарплата сотрудников со стажем работы в компании менее года достигла 96 000 руб. Доходы новичков растут быстрее, чем у тех, кто работает дольше. Два года назад этот показатель составлял 71 900 руб., а в 2026 г. увеличился на 34,3%.

Самые высокие доходы среди работников со стажем зафиксированы у группы от одного года до пяти лет – 99 300 руб. На втором месте оказались специалисты со стажем от пяти до 10 лет (98 000 руб). При этом сотрудники, проработавшие в одной структуре более 30 лет, получают в среднем лишь 83 600 руб.

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