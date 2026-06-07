Названы отрасли со средним заработком более 200 000 рублей

В мае «РИА Новости» со ссылкой на статистику за октябрь 2025 г. сообщало, что средняя зарплата сотрудников со стажем работы в компании менее года достигла 96 000 руб. Доходы новичков растут быстрее, чем у тех, кто работает дольше. Два года назад этот показатель составлял 71 900 руб., а в 2026 г. увеличился на 34,3%.