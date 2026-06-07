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МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса

Ведомости

В Москве ожидается сильная жара, которая сохранится с 7 по 10 июня. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Согласно прогнозу, в отдельные дни максимальная температура воздуха в Москве может достигать +30... +31 градуса.

В связи с жаркой погодой спасатели рекомендовали жителям и гостям города соблюдать меры предосторожности. В частности, в МЧС советуют отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, носить головные уборы, употреблять больше воды и по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал 5 июня, что предстоящие выходные в Москве ожидается солнечная и теплая погода без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +27 градусов. По словам синоптика, в столичном регионе ожидается «лучшая в мире летняя погода».

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