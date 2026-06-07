МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса

В связи с жаркой погодой спасатели рекомендовали жителям и гостям города соблюдать меры предосторожности. В частности, в МЧС советуют отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, носить головные уборы, употреблять больше воды и по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.