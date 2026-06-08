В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией и корью

Отмечено превышение средних многолетних показателей по краснухе (в 5,6 раза), по генерализованным формам менингококковой инфекции (в 2,5 раза), по листериозу (в 3,3 раза), по гриппу (в 6 раз), по внебольничной пневмонии (в 1,5 раза), по пневмококковой пневмонии (в два раза), по лихорадке Ку (в 1,9 раза), по норовирусной инфекции (в 1,8 раза) и по энтеровирусным инфекциям (в 2,4 раза). Показатель по кори превысил средний уровень в 2,1 раза.