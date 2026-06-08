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Главная / Общество /

В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией и корью

Ведомости

Заболеваемость гемофильной инфекцией в России по итогам 2025 г. превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза. Также зафиксирован рост случаев краснухи, кори, гриппа и других инфекций, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Отмечено превышение средних многолетних показателей по краснухе (в 5,6 раза), по генерализованным формам менингококковой инфекции (в 2,5 раза), по листериозу (в 3,3 раза), по гриппу (в 6 раз), по внебольничной пневмонии (в 1,5 раза), по пневмококковой пневмонии (в два раза), по лихорадке Ку (в 1,9 раза), по норовирусной инфекции (в 1,8 раза) и по энтеровирусным инфекциям (в 2,4 раза). Показатель по кори превысил средний уровень в 2,1 раза.

Всего в 2025 г. в России зарегистрировано 35,7 млн случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 9,3% ниже показателя 2024 г., когда было отмечено 36,1 млн случаев.

30 декабря 2025 г. «Ведомости» писали со ссылкой на отчет Методического верификационного центра по вопросам антимикробной резистентности Минздрава РФ, что рост устойчивости к антибиотикам в России фиксируют у всех видов энтеробактерий. Острее всего стоит проблема резистентности штаммов клебсиеллы пневмонии и кишечной палочки к широко применяемым классам антибиотиков. К ним относятся цефалоспорины, фторхинолоны и ингибиторозащищенные пенициллины.

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